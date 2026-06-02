Астанада алғаш рет боччадан Әлем кубогі өтіп жатыр
Турнирде Қазақстан құрамасының 10 спортшысы бақ сынауда.
Елордада 1-9 маусым аралығында алғаш рет боччадан Astana 2026 World Boccia Cup халықаралық турнирі ұйымдастырылуда. Әлем кубогінің рейтингтік кезеңіне әлемнің 24 елінен 90-ға жуық спортшы қатысып жатыр.
Жарыстың ашылу салтанатына Бочча федерациясының президенті Мәулен Әшімбаев, Халықаралық бочча федерациясының президенті Джонатан Морган және Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов қатысты.
Турнирде Қазақстан құрамасының 10 спортшысы бақ сынауда. Олардың қатарында қозғалыс мүмкіндігі шектеулі BC3 санатындағы спортшылар да бар. Жарыстар жеке, жұптық және командалық форматта өтеді.
Халықаралық дода қарсаңында ұлттық құраманы дайындау үшін Португалиядан бапкер Роберто Матеуш шақырылды. Ол спортшылардың техникалық және тактикалық дайындығын жетілдіруге атсалысуда.
Турнир аясында Мәулен Әшімбаев пен Джонатан Морган екіжақты кездесу өткізіп, Қазақстанда боччаны дамыту, паралимпиадалық спортты қолдау және халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылады. Джонатан Морган Қазақстанның инклюзивті спортты дамыту бағытындағы жұмысына жоғары баға берді.
Ең оқылған:
- Найзағай, жаңбыр мен бұршақ: Сейсенбіде бірқатар өңірде ескерту жасалды
- Екібастұзда артқа қарай жүрген «Газель» баласын көтеріп тұрған әйелді қағып кетті
- Бүгіннен бастап кей жүргізушіге 86 мың теңгеге дейін айыппұл салынуы мүмкін
- Періштесі қақты: Павлодар облысында 5-қабат терезесінен құлаған бала ауруханаға түсті
- Ақтауда аса ірі көлемде есірткі сақтаған күдікті ұсталды