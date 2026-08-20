Астанада әкімдік грантын иеленгендер тізімі бекітілді
Грант иегерлерін анықтау кезінде еңбек нарығының қажеттіліктері ескерілген.
20 Тамыз 2026, 22:20
БӨЛІСУ
20 Тамыз 2026, 22:2020 Тамыз 2026, 22:20
81Фото: depositphotos.com
Астанада 2026-2030 жылдарға арналған елорда әкімдігінің мемлекеттік білім беру гранттарын иеленушілердің тізімі бекітілді. Бұл туралы қала әкімдігінің ресми сайты хабарлады.
Тиісті шешім жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру гранттарын тағайындау қағидаларына сәйкес қабылданды.
Грант иегерлерін анықтау кезінде еңбек нарығының қажеттіліктері ескерілген. Шешім жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру жөніндегі комиссияның 2026 жылғы 20 тамыздағы отырысының хаттамасы негізінде қабылданды.
Әкімдік грантын иеленгендердің толық тізімі елорда әкімдігінің ресми сайтында жарияланды.
Ең оқылған:
- Зейнетақы жинақтарын 100% аудару: 7 қыркүйектен бастап Қазақстанда жаңа ереже күшіне енеді
- Қатты жаңбыр мен +41°С ыстық: Алдағы үш күнде ауа райы қандай болады?
- Тоқаев тоғыз елдің елшісінен сенім грамоталарын қабылдап, Қазақстанның басты ұстанымын айтты
- «Әзіл шығар деп ойладым»: Ұлдана Мырзуанның күйеуі сотта сол күнгі оқиғаны айтып берді
- Теңге нығайды: Доллар қанша тұрады?