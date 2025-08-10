Астанада 5 мыңға жуық адам қатысқан қайырымдылық жүгіру өтті

Елордада трансплантацияны қажет ететін науқастарды қолдау мақсатында «Juregimnin Jenimpazy» атты жыл сайынғы жүгіру-фестивалі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Биыл қатысушылар саны былтырғы 4,2 мыңнан 4,7 мың адамға дейін өсті.
Жүгіру қашықтықтары 1 км, 3 км және 10 км болып белгіленді. Шараға қатысушылар жүрек, бүйрек, бауыр және өкпе трансплантациясына мұқтаж жандарға қолдау көрсетті.
Ресми мәліметке сәйкес, қазіргі таңда Қазақстанда 4 117 адам ағза ауыстыру операциясын күтуде. Оның ішінде 3 мыңнан астамы – бүйрекке, 145-і – жүрекке мұқтаж. Жыл сайын 300-ден астам науқас донор таба алмай, Күту парағынан шығарылады.
Біздің еліміз – Орталық Азиядағы трансплантация мен өлімнен кейінгі донорлық дамыған жалғыз мемлекет. Бұл – елдің даму деңгейінің көрсеткіштерінің бірі. Алғашқы жүрек трансплантациясы жасалғанына тура 13 жыл толды. Содан бері ота саны айтарлықтай артты. Juregimnin Jenimpazy жобасы қоғамда донорлық туралы түсінікті қалыптастыру үшін өткізіледі. Бұл жобаның құндылығын көрсетеді, – дейді дәрігер Юрий Пя.
Жүгіру шарасына еліміздің түкпір-түкпірінен келген дәрігерлер, спортшылар, еріктілер және трансплантация жасатқандар қатысты. Кейбір реципиенттер өздерінің өмірін сақтап қалған операциядан кейін спортпен белсенді айналысып жүргендерін атап өтті.