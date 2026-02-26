Астанада -33°C аяз, Алматыны қар басады: Үш күндік ауа райы болжамы шықты
Қазгидромет синоптиктері Астана мен Алматыдағы алдағы үш күнге – 27, 28 ақпан және 1 наурызға ауа райы болжамын ұсынды.
Бүгiн 2026, 15:08
Қазгидромет синоптиктерінің мәліметі бойынша, 27 ақпаннан 1 наурызға дейін Астанада қатты аяз (-33°C), ал Алматыда қар жауып, тұман мен көктайғақ болады. Желдің бағыты мен жылдамдығы, күндізгі және түнгі температуралар туралы толық ақпарат, деп жазады BAQ.KZ.
Астанадағы ауа райы болжамы
• 27 ақпан: Көктемде бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан, 2-7 м/с. Түнде -31…-33°C, күндіз -19…-21°C.
• 28 ақпан: Көктемде бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыс және батыстан, 3-8 м/с. Түнде -28…-30°C, күндіз -15…-17°C.
• 1 наурыз: Көктемде бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан, 5-10 м/с. Түнде -28…-30°C, күндіз -13…-15°C.
Алматыдағы ауа райы болжамы
• 27 ақпан: Бұлтты, түнде қар жауады, күндіз жауын-шашын (көбінесе қар). Кейде тұман, көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан, 3-8 м/с, кейде 15 м/с дейін екпіні бар. Түнде -2…-4°C, күндіз 0…-2°C.
• 28 ақпан: Бұлтты, кейде қар, түнде күшті қар жауады. Түнде және таңертең тұман, көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан, 3-8 м/с, порывтары 15 м/с дейін. Түнде -7…-9°C, күндіз -3…-5°C.
• 1 наурыз: Көктемде бұлтты, түнде және таңертең қар, тұман. Жел солтүстік-шығыстан, 3-8 м/с, порывтары 12 м/с дейін. Түнде -9…-11°C, күндіз -3…-5°C.
