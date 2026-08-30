Астанада 19 автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгерді
Өзгерістерге қаланың әр бөлігіндегі жол жөндеу жұмыстары себеп болып отыр. Осыған байланысты автобустар уақытша айналма бағыттармен жүреді.
30 Тамыз 2026, 11:15
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30 Тамыз 2026, 11:1530 Тамыз 2026, 11:15
151Фото: City Transportation Systems
Астанада бірқатар танымал қалалық автобус маршруттарының қозғалыс бағыты уақытша өзгертілді. Бұл туралы City Transportation Systems (CTS) хабарлады.
Өзгерістер 19 автобус маршрутына қатысты: № 1, 4, 4А, 13, 14, 16, 22, 22А, 24, 24Н, 48, 52, 53, 63, 70, 72, 82, 83 және 502.
Өзгерістерге қаланың әр бөлігіндегі жол жөндеу жұмыстары себеп болып отыр. Осыған байланысты автобустар уақытша айналма бағыттармен жүреді.
Тұрғындар мен қала қонақтарына сапарларын алдын ала жоспарлап, уақытша өзгертілген бағыттарды ескеріп, қоғамдық көліктің қозғалысына қатысты жаңартылған ақпаратты бақылау ұсынылады.
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