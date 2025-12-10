Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада 11 желтоқсанда 0-4 сынып оқушылары қашықтан оқиды

Бүгiн, 20:48
115
2025 жылғы 11 желтоқсан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-4 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

