Астанада 1-сыныпқа құжат қабылдау басталды
Құжаттарды онлайн қабылдау жүйесі штаттық режимде жұмыс істеп тұр.
Бүгiн 2026, 15:46
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 15:46Бүгiн 2026, 15:46
87Фото: ©BAQ.KZ архиві
27 мамырдан бастап Астанадағы барлық білім беру ұйымдарында 1-сыныпқа құжат қабылдау басталды.
Қала әкімдігінің ресми сайтының мәліметінше, құжаттар офлайн және онлайн форматта қабылданады. Онлайн қабылдау жүйесі штаттық режимде жұмыс істеп тұр.
Сонымен қатар платформада кейбір техникалық ақауларға байланысты қажетті жұмыстар жүргізіліп жатқаны хабарланды.
1-сыныпқа қабылдау үшін мынадай құжаттар қажет:
- ата-ананың немесе заңды өкілдің өтініші;
- №065/у нысанындағы медициналық анықтама;
- баланың №052-2/у нысанындағы денсаулық паспорты;
- 3×4 көлеміндегі екі фотосурет.
Құжат қабылдау 31 тамызға дейін жалғасады.
Ең оқылған:
- Астанада бойжеткен Бейімбет Майлиннің ескерткішіне мініп алған
- Сүлейменова мектеп бітіру кештеріндегі қымбат сыйлықтарға қатысты пікір білдірді
- Мұғалімдер кабинет ремонтына ақша шығаруға міндетті емес – министр
- Павлодар облысында жер сілкінді
- Ақтөбеде жекеменшік үйде жарылыс болып, бір адам қаза тапты