Астанада 1-сыныпқа құжат қабылдау басталды

Құжаттарды онлайн қабылдау жүйесі штаттық режимде жұмыс істеп тұр.

Бүгiн 2026, 15:46
27 мамырдан бастап Астанадағы барлық білім беру ұйымдарында 1-сыныпқа құжат қабылдау басталды.

Қала әкімдігінің ресми сайтының мәліметінше, құжаттар офлайн және онлайн форматта қабылданады. Онлайн қабылдау жүйесі штаттық режимде жұмыс істеп тұр.

Сонымен қатар платформада кейбір техникалық ақауларға байланысты қажетті жұмыстар жүргізіліп жатқаны хабарланды.

1-сыныпқа қабылдау үшін мынадай құжаттар қажет:

  • ата-ананың немесе заңды өкілдің өтініші;
  • №065/у нысанындағы медициналық анықтама;
  • баланың №052-2/у нысанындағы денсаулық паспорты;
  • 3×4 көлеміндегі екі фотосурет.

Құжат қабылдау 31 тамызға дейін жалғасады.

