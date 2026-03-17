  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Астана – Щучинск тасжолындағы дәретхана дауы: Филиал директоры жұмыстан қуылды

Астана – Щучинск тасжолындағы дәретхана дауы: Филиал директоры жұмыстан қуылды

«Астана – Щучинск» тасжолындағы дәретхана жабық болған.

Бүгiн 2026, 18:42
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Қазавтожол Бүгiн 2026, 18:42
Бүгiн 2026, 18:42
Фото: Қазавтожол

«Астана – Щучинск» тасжолындағы дәретхананың жабық болуына байланысты сервистік компанияның облыстық филиалының директоры жұмыстан босатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

«ҚазАвтоЖол» компаниясының мәліметінше, 8 наурызда аталған автожолдың 29-шақырымындағы дәретханалардың жабық тұрғаны анықталған. Компания қызметтік тексеру жүргізіп, тиісті шаралар қабылдады.

Тексеру қорытындысы бойынша, сервистік компанияның облыстық филиалының директорын атқарып отырған лауазымынан босату туралы шешім қабылданды, - делінген компанияның хабарламасында.

Сонымен қатар, ұлттық компанияның филиал және орталық аппарат қызметкерлері де жауапкершілікке тартылған. 

Ең оқылған:

Наверх