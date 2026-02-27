Астана оқушылары түстен кейін де онлайн оқиды

Елордада ауа райының қолайсыздығына байланысты мектептердің екінші ауысымда білім алатын оқушылары қашықтан оқиды.

Астанада ауа райының қолайсыздығына байланысты мектептердің екінші ауысымда білім алатын оқушылары қашықтан оқиды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 27 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - деп хабарлады Астана қаласының Білім басқармасы.

Еске салсақ, бүгін Астана мектептерінің бірінші ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары да үйден оқитынын хабарладық.

