Астана оқушылары түстен кейін де онлайн оқиды
Елордада ауа райының қолайсыздығына байланысты мектептердің екінші ауысымда білім алатын оқушылары қашықтан оқиды.
Бүгiн 2026, 10:38
Бүгiн 2026, 10:38
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов
Астанада ауа райының қолайсыздығына байланысты мектептердің екінші ауысымда білім алатын оқушылары қашықтан оқиды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 27 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - деп хабарлады Астана қаласының Білім басқармасы.
Еске салсақ, бүгін Астана мектептерінің бірінші ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары да үйден оқитынын хабарладық.
