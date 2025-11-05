Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Astana Media Week: БАҚ-та біреудің жеке өмірін жариялау медиаэтикаға жата ма?

Жансая ҚАМБАР
Бүгiн, 15:48
Арман Мухатов
Фото: Арман Мухатов

Қазір медиаэтика заңдылықтары қалай өзгерді? Бұл сауал бүгін басталған Astana Media Week апталығында талқыланып жатыр.

Биыл тоғызыншы рет өтіп жатқан медиа апталыққа 1000-нан аса журналист, медиаменеджер, PR-маман қатысып жатыр. BAQ.KZ көшпелі студиясының бүгінгі қонағы "Қазақстан" телеарнасының директоры Болат Мүрсәлім болды. Ол BAQ.KZ тілшісіне берген сұхбатында "Қазіргі қоғамдағы медиаэтика қағидалары қандай болуы керек? ЖИ-ды маркеровкасыз қолдану, БАҚ-та біреудің жеке өмірін жариялау медиаэтиканы бұзбай ма?" деген сұрақтарға жауап берді.

