Astana Media Week: БАҚ-та біреудің жеке өмірін жариялау медиаэтикаға жата ма?

Қазір медиаэтика заңдылықтары қалай өзгерді? Бұл сауал бүгін басталған Astana Media Week апталығында талқыланып жатыр.
Биыл тоғызыншы рет өтіп жатқан медиа апталыққа 1000-нан аса журналист, медиаменеджер, PR-маман қатысып жатыр. BAQ.KZ көшпелі студиясының бүгінгі қонағы "Қазақстан" телеарнасының директоры Болат Мүрсәлім болды. Ол BAQ.KZ тілшісіне берген сұхбатында "Қазіргі қоғамдағы медиаэтика қағидалары қандай болуы керек? ЖИ-ды маркеровкасыз қолдану, БАҚ-та біреудің жеке өмірін жариялау медиаэтиканы бұзбай ма?" деген сұрақтарға жауап берді.