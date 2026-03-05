"Астана – Көкшетау" тасжолында жаңа қардан қорғау жүйесі сынақтан өтуде
Бұл мәселені шешу үшін мұнда отандық өндірушінің Wall магистральдық қардан қорғау жүйесі орнатылған.
"Астана – Көкшетау" тасжолының қар жиі жиналатын учаскелерінің бірінде қар үйінділерінің алдын алуға арналған жаңа қорғаныс жүйесі сынақтан өткізіліп жатыр. Жобаны ғылыми-техникалық тұрғыдан Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты (ҚазжолҒЗИ) мамандары сүйемелдеп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Көлік министрлігіне сілтеме жасап.
Тестілеу республикалық маңызы бар KAZ 02 «Астана – Көкшетау (айналма жолымен) – Петропавл – Ресей Федерациясының шекарасы (Қайрақ өткізу пункті)» автожолының 32-шақырымында жүргізілуде. Аталған учаске Бозайғыр ауылы маңында орналасқан.
Көпжылдық метеорологиялық бақылаулар бұл аумақтың қар ең көп жиналатын орындардың бірі екенін көрсетеді. Ашық дала кеңістігі мен қатты бүйір желдері қыс мезгілінде қардың көшіп, жол бойында ірі үйінділердің пайда болуына себеп болады.
Бұл мәселені шешу үшін мұнда отандық өндірушінің Wall магистральдық қардан қорғау жүйесі орнатылған. Конструкция жоғары берік композиттік материал – көміртекті пластиктен жасалған. Материал −70°С-тан +110°С-қа дейінгі температура ауытқуларына төзімді, сондай-ақ ылғал, ультракүлгін сәуле, тұздар мен агрессивті орта әсеріне қарсы беріктігімен ерекшеленеді.
ҚазжолҒЗИ бас маманы Данияр Закиржанның айтуынша, материал коррозияға ұшырамайды және ұзақ уақыт бойы өз қасиетін жоғалтпайды. Бұл автомобиль жолдары жағдайында аса маңызды.
Беріктік көрсеткіштері бойынша бұл жүйе дәстүрлі темірбетон қар қоршауларымен бірдей тиімділік береді. Алайда салмағы әлдеқайда жеңіл болғандықтан, монтаждау жұмыстары ауыр техниканы тартпай-ақ жүргізіледі және бетон іргетасын құюды қажет етпейді. Соның арқасында орнату шығындары азайып, жұмыс мерзімі қысқарады.
Композиттік жүйенің тағы бір артықшылығы – қызмет ету мерзімінің ұзақтығы. Темірбетон конструкцияларымен салыстырғанда, ол тұрақты жөндеу мен қосымша күтімді талап етпейді. Қажет болған жағдайда конструкцияны оңай шешіп, басқа учаскеге көшіруге болады.
Қазіргі уақытта ҚазжолҒЗИ мамандары жүйенің нақты пайдалану жағдайындағы тиімділігін ғылыми тұрғыда бақылап жатыр. Институт қарды ұстап қалу деңгейін бағалап, эксплуатациялық көрсеткіштерге талдау жүргізуде.
Зерттеу нәтижелері бойынша осындай климаттық жағдайы бар республикалық жолдардың басқа учаскелерінде де композиттік қардан қорғау жүйелерін кеңінен қолдану жөнінде ұсыныстар әзірленбек.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әйелдердің зейнетке шығу жасы 2028 жылдан бастап өзгереді
- Талғарда жеті баланың әкесі қатыгездікпен өлтірілді: Күдікті ретінде әйелі мен енесі ұсталды
- Әли Рустам Мәдениет және ақпарат вице-министрі болып тағайындалды
- Салафилерге көз үйренді. Спорттағы жат ағым. Қазақстандағы діни ахуал қазір қандай?
- Трамп Иранмен соғыс, Испаниямен келісімнің үзілуі және мұнай бағасы туралы айтты