Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Асхат Аймағамбетов халық жиі көтеретін мәселелерді атады

Бүгiн, 15:50
109
Бөлісу:
Мәжілістің баспасөз қызметі
Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі

Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов Парламент палаталарының бірлескен отырысының кулуарында азаматтармен кездесу барысында жиі көтерілген ең өзекті мәселелерді атады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Айтуынша, халық тарапынан ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі – міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесіне қатысты.

Қай қалаға, қай өңірге барсақ та, міндетті түрде МӘМС жайлы сұрайды, – деді депутат.

Екінші өзекті мәселе – мүгедектігі бар жандарға арналған әлеуметтік төлемдердің төмендігі.

Бірінші топтағы, яғни еңбекке толық жарамсыз азаматтардың өзі 100 мың теңгеден аспайтын төлем алады. Бұл – өте аз, – деп атап өтті Аймағамбетов.

Үшінші мәселе – азаматтық қызметкерлердің жалақысы. Депутаттың айтуынша, бұған кітапханашылар, техникалық қызметкерлер, күзетшілер, есепшілер сияқты 600 мыңнан астам адам кіреді. Бұл санаттағы мамандардың жалақысы еңбек нарығындағы бәсекеге сай емес.

Төртінші мәселе – бағаның өсуі. Азық-түлік пен қызмет түрлерінің қымбаттауы – халықпен кездесулерде үнемі көтерілетін тақырып.

Бесінші өзекті мәселе ретінде тарифтер аталды. Азаматтар коммуналдық төлемдердің өсуіне шағымданып, бұл өмір сүру сапасына тікелей әсер ететінін айтып жүр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Қымбат көлік, пәтер, жер": Қылмыстық топ адамдарды ұрлап, оларға несие рәсімдеген
Келесі жаңалық
Президент Жолдауы: 4,5 млн азамат әлеуметтік төлемдермен қамтылды
Өзгелердің жаңалығы