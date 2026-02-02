Әсет Ерғалиев жаңа қызметке тағайындалды

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен Әсет Арманұлы Ерғалиев жаңа қызметке тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Әсет Арманұлы Ерғалиев Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы лауазымына тағайындалды, - делінген Ақорданың ресми хабарламасында.
Жалпы ақпарат, білімі
Әсет Арманұлы Ерғалиев 1986 жылы Қостанай қаласында дүниеге келген.
2008 жылы Қазақстандық менеджмент, экономика және болжамдау институтын (ҚМЭБИ) мемлекеттік саясат экономикасы саласында бакалавр дәрежесімен, сондай-ақ халықаралық алмасу бағдарламасы аясында Швециядағы Халықаралық Йонкопинг бизнес мектебін халықаралық экономика саласында ғылым бакалавры дәрежесімен бітірген.
2009 жылы Йорк университетін, 2010 жылы Ноттингем университетін (Ұлыбритания) бітіріп, экономикадағы ғылым магистрі дәрежесімен тәмамдаған.
Мансап
2010 жылғы қыркүйектен 2013 жылғы қаңтарға дейін Лондондағы Еуропа қайта құру және даму банкі Экономикалық департаментінің Шығыс Еуропа және Кавказ бойынша өңірлік талдаушысы ретінде еңбек еткен.
2013 жылғы қаңтардан 2016 жылғы маусымға дейін ҚР Ұлттық экономика министрлігі жанындағы «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ вице-президенті, басқарма төрағасының орынбасары, басқарма төрағасының бірінші орынбасары, басқарма Төрағасы қызметтерін атқарды.
2016 жылғы қазан-желтоқсан аралығында – «Бәйтерек «ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі.
2016 жылғы желтоқсаннан 2017 жылғы тамызға дейін – ҚР Премьер-Министрінің кеңесшісі.
2017 жылғы тамыздан 2018 жылғы қыркүйекке дейін – ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің жобалық басқару орталығының меңгерушісі.
2018 жылғы қыркүйектен 2019 жылғы наурызға дейін ҚР Ұлттық экономика вице-министрі.
2019 жылғы наурыз-тамыз аралығында ҚР Премьер-Министрі Кеңсесі Басшысының орынбасары ретінде қызмет атқарды.
2019 жылғы тамыздан 2021 жылғы қаңтарға дейін ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі лауазымына тағайындалды.
2021 жылғы қаңтардан 2022 жылғы қаңтарға дейін – ҚР Ұлттық экономика министрі.
2022 жылғы қаңтардан 2023 жылғы қыркүйекке дейін – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы.
2023 жылғы қыркүйектен 2024 жылғы мамырға дейін – Қазақстан Республикасы Президентінің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі.
2024 жылғы мамырдан 2025 жылғы ақпанға дейін – Дүниежүзілік сауда ұйымы мен халықаралық экономикалық ұйымдар жанындағы Қазақстан Республикасының тұрақты өкілі.
2025 жылғы 28 ақпаннан бастап – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы.
«Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталған.