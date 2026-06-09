Арыста бір отбасы мүшелерін қағып кеткен жүргізуші қамауға алынды

Арыста отбасы мүшелерін қағып кеткен әйелге қатысты іс тергеліп жатыр.

Бүгiн 2026, 11:38
АВТОР
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Kozachkov offside телеграм-арнасы Бүгiн 2026, 11:38
Бүгiн 2026, 11:38
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Фото: Kozachkov offside телеграм-арнасы

Түркістан облысындағы Арыс қаласында мас күйінде көлік жүргізіп, бір отбасы мүшелерін қағып кеткен әйелге қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Бұл туралы Мәжіліс кулуарында Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оның айтуынша, бұл дерек бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.

Түркістан облысында болған оқиға бойынша тергеу жүріп жатыр. Бастапқыда тергеу барысында жүргізушінің алкогольдік масаң күйде болғаны анықталды. Бұл сараптама қорытындысымен расталды, – деді Әділов.

Министр орынбасарының сөзінше, қазіргі уақытта іс Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-1-бабы бойынша, яғни көлік құралын алкогольдік масаң күйде басқарып, жол-көлік оқиғасын жасау фактісі бойынша тергеліп жатыр.

Қазіргі уақытта күдікті тұлға қамауға алынды, – деп айтты ол.

Еске салсақ, Түркістан облысының Арыс қаласында автокөлік жүргізушісі бір топ адамды қағып кетіп, кейін оқиға орнынан кетіп қалған.

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