Арыста бір отбасы мүшелерін қағып кеткен жүргізуші қамауға алынды
Арыста отбасы мүшелерін қағып кеткен әйелге қатысты іс тергеліп жатыр.
Түркістан облысындағы Арыс қаласында мас күйінде көлік жүргізіп, бір отбасы мүшелерін қағып кеткен әйелге қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Бұл туралы Мәжіліс кулуарында Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, бұл дерек бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.
Түркістан облысында болған оқиға бойынша тергеу жүріп жатыр. Бастапқыда тергеу барысында жүргізушінің алкогольдік масаң күйде болғаны анықталды. Бұл сараптама қорытындысымен расталды, – деді Әділов.
Министр орынбасарының сөзінше, қазіргі уақытта іс Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-1-бабы бойынша, яғни көлік құралын алкогольдік масаң күйде басқарып, жол-көлік оқиғасын жасау фактісі бойынша тергеліп жатыр.
Қазіргі уақытта күдікті тұлға қамауға алынды, – деп айтты ол.
Еске салсақ, Түркістан облысының Арыс қаласында автокөлік жүргізушісі бір топ адамды қағып кетіп, кейін оқиға орнынан кетіп қалған.
Ең оқылған:
- "Александр Пактың қанынан алкоголь табылған": Адвокат куәгерлер сөзі мен сараптама арасында қайшылық барын айтты
- Бектенов жаңа зауыттарды тексерді: Елордада енді қандай өнімдер шығарылады?
- Қанға толы шприцтер: БҚО-дағы ауыл маңынан сұмдық видео тарады
- "Бұл дағдарысты шешкен бірде-бір ел жоқ": Түркиялық сарапшы БЖЗҚ реформасы жайлы
- Басына қышқыл құйып, чемоданға салған: Айгүл Сайлыбаеваның өлімінен жаңа деректер шықты