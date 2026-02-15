Әртістік жүзуден Әлем кубогі: Қазақстандық спортшы екі алтын жеңіп алды
Спортшы еркін бағдарламада топ жарды.
Бүгiн 2026, 20:45
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 20:45Бүгiн 2026, 20:45
196Фото: ҰОК
Колумбияның Медельин қаласында әртістік жүзуден Әлем кубогінің кезеңі өтіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ерлер арасында Қазақстан құрамасының өкілі Эдуард Ким ірі халықаралық турнирде алтын медаль жеңіп алды. Спортшы еркін бағдарламада топ жарып, 195.2476 ұпай жинады.
Сондай-ақ әйелдер арасындағы еркін бағдарламада Қазақстан құрамасы да жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.
Айта кетейік, бұған дейін техникалық бағдарламада қазақстандық Виктор Друзин үшінші орын алған еді.
Ең оқылған:
- Конституциялық комиссия мүшесі: Штаб енді аймақтарды аралайды
- Жаңа Конституцияда егемендік пен тәуелсіздік ұғымдарының айырмашылығы анық көрсетілген
- "Ел аумағы бөлінбейді": Депутат жаңа мәртебесін түсіндірді
- Бір палаталы Парламент: ашықтық пен әділ бәсекенің кепілі
- Жаңа Конституция: Күдіктілерді ұстау мерзімі 48 сағатқа қысқартылуы мүмкін