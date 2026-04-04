Artemis II астронавтары Жердің терең ғарыштан түсірілген фотосын көрсетті
Artemis II экипажы Жерді 70 мың шақырым қашықтықтан түсіріп, адамзатқа 1972 жылдан бергі ең алыс ғарыш кадрын ұсынды.
NASA-ның X әлеуметтік желісіндегі парақшасында Жердің ғарыштан түсірілген суреті 50 жылдан кейін алғаш рет жарияланды. Кадрды Artemis II mission ай миссиясының астронавтары шамамен 70 мың шақырым қашықтықтан түсірген. Жердің бұл суреті Orion spacecraft ғарыш кемесінің бортынан жіберілген, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Дереккөздердің жазуынша, суретті экипаж мүшесі Reid Wiseman маневр жасап, кеменің Айға бағытталған траекторияға шыққанынан кейін иллюминатор арқылы түсірген.
Мұндай қашықтықтан Жерді адам соңғы рет 1972 жылы суретке түсірген болатын.
Қайырлы таң, әлем! Біз туған планетамыздың жоғары айқындықтағы әсерлі жаңа суреттерін алдық, – делінген жарияланымда.
Кадрда Жер жарты ай пішінінде көрінеді, сондай-ақ объективке ғарыш кемесінің бір бөлігі де ілінген.
Суреттен Африканың солтүстік бөлігі, алып Сахара шөлі, Пиреней түбегі анық байқалады. Кадрдың басым бөлігін Атлант мұхиты алып жатыр.
Orion spacecraft кемесінің Ай миссиясы
Бұған дейін ғарыш кемесі Флоридадағы Канаверал мүйісінен GMT-4 уақытымен 1 сәуірде жүзеге асқанын жазған болатын. Бағдарлама бойынша төрт астронавттан тұратын экипаж 10 күн ішінде Айға барып, Жер серігін айналып өтеді.
Экипаж құрамында NASA астронавттары Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, сондай-ақ Canadian Space Agency астронавты Jeremy Hansen бар. Бұл ұшу бірнеше себеппен ерекше болмақ. Christina Koch – Айға ұшатын алғашқы әйел, ал канадалық астронавт алғаш рет ғарышқа аттанып, бірден осындай алыс сапарға шыққалы отыр.
