Арсенал Чемпиондар лигасының финалында Пари Сен-Жерменге есе жіберді

Трофей тағдыры матчтан кейінгі пенальти сериясында шешіліп, париждік клуб дәлірек ойнады.

Бүгiн 2026, 09:44
Фото: istockphoto.com

Будапешт қаласындағы Пушкаш Арена стадионында УЕФА Чемпиондар лигасының финалы өтті. Шешуші кездесуде Лондонның Арсенал клубы мен Париждің Пари Сен-Жермен командасы кездесті.

Ойын өте қарқынды басталды. Кездесудің 6-минутында «Арсеналдың» шабуылшысы Кай Хаверц сол қапталмен өтіп, дәл соққымен есеп ашты. Бұл сәтте париждік клуб қақпашысының қателігі де әсер етті. «ПСЖ»-ның ресейлік қақпашысы Матвей Сафонов соққы бағытын дер кезінде жаба алмай, алғашқы голды жіберіп алды.

Алайда париждік клуб таразы басын теңестіріп, негізгі және қосымша уақыт 1:1 есебімен аяқталды.

Трофей тағдыры матчтан кейінгі пенальти сериясында шешілді. Бұл сында «Пари Сен-Жермен» дәлірек ойнап, жеңіске жетті. Осылайша париждік клуб қатарынан екінші жыл Еуропаның басты клубтық турнирінің жеңімпазы атанып, қазіргі чемпион мәртебесін сақтап қалды.

Ал «Арсенал» үшін бұл финал Англия Премьер-лигасындағы 22 жылдан кейінгі тарихи чемпиондықтан соң жетістігін еселеуге мүмкіндік болған еді. Алайда лондондық клуб ұлттық титулға Еуропаның басты кубогын қоса алмады.

