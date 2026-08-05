Архив саласының ардагерлері мен мамандарына Мемлекет басшысының наградалары табысталды
Архив саласының дамуына үлес қосқан мамандар марапатталды.
ҚР Ұлттық архивінің 20 жылдығына орай архив саласының қалыптасуы мен дамуына елеулі үлес қосқан бірқатар ардагерлер мен мамандарға Мемлекет басшысының атынан мемлекеттік және ведомстволық наградалар табысталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Мәдениет және ақпарат министрлігіне сілтеме жасап.
Марапатталған ардагерлер мен мамандар тізімі
«ҚҰРМЕТ» ордені
-
СӘУЛЕ МҮШКЕНОВА
«ЕРЕН ЕҢБЕГІ ҮШІН» медалі
-
МАЙРА ЕСМҰХАНОВА
-
МАРЖАН НҰРТАЗИНА
-
ӘСИЯ КЕРІМТАЕВА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ
-
ТҰРСЫНГҮЛ КУСАИНОВА
-
ГАУХАР ХАЙРУЛЛИНА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ АЛҒЫСЫ ЖӘНЕ ТӨСБЕЛГІСІ
-
САҒИЛА НҰРЛАНОВА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ АЛҒЫСЫ
-
ШОЛПАН ЖАНАТАЕВА
-
АЙГҮЛ ШАГИЕВА
«ЕҢБЕК АРДАГЕРІ» медалі
-
КОЙШЕ БЕКБАЕВ
-
ЖӘЛЕЛ БОЛТАШЕВ
Айта кетейік, бұған дейін Президент Ұлттық архив ұжымы мен ардагерлерін 20 жылдық мерейтоймен құттықтады.
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