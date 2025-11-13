Әрбір адам бағаны тексеріп, дәріханаға шағым түсіруге болады

Денсаулық сақтау министрлігі Қазақтелекоммен бірлесіп Naqty Onim қосымшасында цифрлық сервисті іске қосты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Енді әрбір азамат дәрі-дәрмектің шекті бағасын тексеріп, сондай-ақ жоғары бағаларға шағым түсіре алады.
2024 жылдың шілдесінен бастап Қазақстандағы барлық дәрі-дәрмектер міндетті таңбалаудан өтеді. Бұл пациенттерді жалғаннан қорғайды және зауыттан дәріханаға дейін толық бақылауды қамтамасыз етеді. Таңбалаудың арқасында тегін препараттарды заңсыз сату фактілері анықталды. Тексерулер Бас прокуратурамен бірлесіп басталды, – деп жазылған ДСМ таратқан хабарламада.
Министрлік фармсектордан түскен салық түсімдері 24%-ға өскенін хабарлады.