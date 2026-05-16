Ақтөбеде көпқабатты үйден өрт шықты: 35 адам эвакуацияланды
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
Кеше 2026, 22:53
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 22:53Кеше 2026, 22:53
119Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Ақтөбе қаласындағы 11-шағынауданда орналасқан он қабатты тұрғын үйде өрт шықты. Төтенше жағдай 4-қабаттағы пәтердің балконында болған.
ТЖМ мәліметінше, оқиға орнына келген құтқарушылар балконның жанғанын анықтап, өртті оқшаулау жұмыстарын дереу бастаған. Өрттің жалпы аумағы шамамен 5 шаршы метрді құрады.
Құтқарушылар баспалдақ арқылы 35 тұрғынды, оның ішінде 10 баланы қауіпсіз жерге эвакуациялады. Өрт толық сөндіріліп, оның өзге пәтерлерге таралуына жол берілген жоқ.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
ТЖМ тұрғындарға өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауды, электр құрылғыларын және ашық от көздерін қараусыз қалдырмауды ескертті.
Ең оқылған:
- 70 мың теңгелік жанжалдан соң жан тапсырды: Алматы облысында жас жігіт қаза тапты
- Тоқаев Түркістандағы жаңа мешітке Миромон ата есімін беруді ұсынды
- Си мен Трамп келіссөзі несімен есте қалды? Қытайдағы саммиттен фоторепортаж
- Жер бетінде магниттік дауыл басталды
- Түркиялық сарапшы: Түркі мемлекеттері ұйымының күші – экономикада