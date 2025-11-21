Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ақтөбеде көлік қағып кеткен 7 жасар қыз қайтыс болды

Бүгiн, 13:27
63
Бөлісу:
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Ақтөбеде көлік қағып кеткен 7 жасар бала қайтыс болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Жол апаты 25 қазанда болған. Оқиға кешкілік «Қоныс» спорт кешенінің жанында орын алған. 

Қыз бала ауыр дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлер бір ай бойы баланың өмірі үшін күрескенімен, қыз бала алған жарақаттарынан айыға алмай, қайтыс болды.

Жүргізуші оқиғадан кейін қамауға алынды. Қазір жол-көлік оқиғасы бойынша іс тергелуде, - деп хабарлады Ақтөбе облысының ПД баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін БҚО-да жол апатынан 8 адам қаза тауып, 4 адам жараланғаны хабарланған болатын. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстан мен Армения атом энергиясы саласында бірлесе жұмыс істемек
Келесі жаңалық
Экономика, көлік саласында жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады – Никол Пашинян
Өзгелердің жаңалығы