Қарсы бетке шыққан көлік: БҚО-да жол апатынан 8 адам қаза тауып, 4 адам жараланды

Бүгiн, 17:08
видеодан скриншот
VIDEO
Фото: видеодан скриншот

Батыс Қазақстанда жантүршігерлік жол апаты болды. 8 адам қаза тауып, 4 адам зардап шекті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

17 қарашада Чапай – Жаңақала – Сайқын автожолының 50-ші шақырымында Toyota Camry мен Volkswagen Sharan көліктері бетпе-бет соғылған. Соқтығыстан кейін көліктердің бірі өртенген.

Жол апаты салдарынан сегіз адам оқиға орнында қаза тапты, тағы төртеуі ауруханаға жеткізілді. Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алдын ала болжам – бір жүргізушінің қарсы бағытқа шығуы, - деп жазылған ПД хабарламасында. 

Жол-көлік апатының барлық себептері анықталуда.

