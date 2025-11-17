Қарсы бетке шыққан көлік: БҚО-да жол апатынан 8 адам қаза тауып, 4 адам жараланды

Батыс Қазақстанда жантүршігерлік жол апаты болды. 8 адам қаза тауып, 4 адам зардап шекті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
17 қарашада Чапай – Жаңақала – Сайқын автожолының 50-ші шақырымында Toyota Camry мен Volkswagen Sharan көліктері бетпе-бет соғылған. Соқтығыстан кейін көліктердің бірі өртенген.
Жол апаты салдарынан сегіз адам оқиға орнында қаза тапты, тағы төртеуі ауруханаға жеткізілді. Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алдын ала болжам – бір жүргізушінің қарсы бағытқа шығуы, - деп жазылған ПД хабарламасында.
Жол-көлік апатының барлық себептері анықталуда.