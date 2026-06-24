Ақтөбеде караоке-клуб ғимаратындағы өрт сөндірілді
Өрт екінші қабаттағы бөлме мен ғимараттың шатырына таралған.
Бүгiн 2026, 03:42
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 03:42Бүгiн 2026, 03:42
141Фото: ТЖМ телеграм каналы
Ақтөбе қаласында Сәңкібай батыр даңғылы бойында орналасқан екі қабатты караоке-клуб ғимаратында өрт шықты.
Өрт екінші қабаттағы бөлме мен ғимараттың шатырына таралған.
Өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін мекеменің 7 қызметкері өздігінен сыртқа шыққан. Оқиға кезінде ғимаратта келушілер болмаған.
Құтқарушылардың жедел әрекетінің арқасында өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ, – деп жазылған ТЖМ хабарламасында.
Ең оқылған:
- Арзан үй алып беремін деп 30 миллион теңге жинаған қостанайлық әйел жауапқа тартылды
- 8000 адам қатысты: Димаш Құдайберген жаңа клипінің түсірілімінде ұшақты өзі басқарды
- Тоқаев Брюссельге ресми сапармен барды: ЕО басшыларымен келіссөздер және маңызды құжаттар күтілуде
- Құрылыс компаниясы 60 млн теңге қарыз: Алматыдағы бірнеше тұрғын үй кешенінде дау шықты
- АҚШ пен Иран келіссөздерінде "үміт ұялататын прогресс" байқалды