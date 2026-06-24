Ақтөбеде караоке-клуб ғимаратындағы өрт сөндірілді

Өрт екінші қабаттағы бөлме мен ғимараттың шатырына таралған.

Бүгiн 2026, 03:42
АВТОР
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ТЖМ телеграм каналы Бүгiн 2026, 03:42
Бүгiн 2026, 03:42
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Фото: ТЖМ телеграм каналы

Ақтөбе қаласында Сәңкібай батыр даңғылы бойында орналасқан екі қабатты караоке-клуб ғимаратында өрт шықты.

Өрт екінші қабаттағы бөлме мен ғимараттың шатырына таралған.

Өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін мекеменің 7 қызметкері өздігінен сыртқа шыққан. Оқиға кезінде ғимаратта келушілер болмаған.

Құтқарушылардың жедел әрекетінің арқасында өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ, – деп жазылған ТЖМ хабарламасында.

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