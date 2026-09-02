Ақтөбеде дәрілерді заңсыз сатқан топ ұсталды

2 Қыркүйек 2026, 12:53
АВТОР
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gazeta.uz 2 Қыркүйек 2026, 12:53
2 Қыркүйек 2026, 12:53
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Фото: gazeta.uz

Ақтөбе облысында күшті әсер ететін заттарды заңсыз сатумен айналысқан топтың қызметі тоқтатылды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, ірі көлемдегі дәрі-дәрмектерді жеткізуді Алматыдағы дәріханалардың бірінде жұмыс істейтін фармацевт өзінің қызметтік мүмкіндіктерін пайдалана отырып ұйымдастырған.

Схема сырттай қарағанда кәдімгі дәріхана логистикасына ұқсас болғанымен, дәрі-дәрмектер заңсыз айналымға жіберілген. Препараттар Ақтөбе облысына жөнелтіліп, кейін сол жерде буып-түйіліп, жасырын орындар арқылы таратылған.

ІІМ мәліметінше, топтың барлық мүшесі ұсталды. Олардың арасында ұйымдастырушы, оператор, препараттарды ораушылар және тауарды жасырын орындарға орналастырған адамдар бар.

Заңсыз айналымнан мыңнан астам дәрі-дәрмек тәркіленді.

Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшті әсер ететін заттарды заңсыз айналымға шығарғаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді.

ІІМ өкілдері мұндай әрекет үшін 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылғанын еске салды.

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