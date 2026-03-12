Ақтөбеде аулалардың бірінен ер адамның мәйіті табылды
Полиция мәйітті анықтау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады.
Бүгiн 2026, 22:24
Бүгiн 2026, 22:24
61Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Ақтөбе қаласындағы аулалардың бірінен ер адамның мәйіті табылды. Бұл туралы ақпарат алдымен әлеуметтік желілерде тарады. Оқиғаны Ақтөбе облысының Полиция департаменті растады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ведомствоның мәліметінше, мәйітті анықтау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу және жедел-іздестіру шараларын жүргізіп жатыр.
Полиция тергеу мүддесіне байланысты басқа мәліметтер әзірге жария етілмейтінін хабарлады.
