Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ақтөбе қаласындағы жәрмеңкеде 2,1 тонна ет өнімі қойылды

Бүгiн, 19:11
56
Бөлісу:
gov.kz
Фото: gov.kz

Ақтөбе қаласындағы "Табыс" коммуналдық базарында кезекті ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жәрмеңкеге Алға, Темір және Хромтау аудандарынан келген ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерімен қатар Ақтөбе қаласының кәсіпкерлері де өз өнімдерін ұсынды.

Сауда сөрелеріне жалпы 2,1 тонна ет өнімдері, 1,3 тонна сүт өнімдері қойылды. Оның ішінде «Ауыл аманаты» бағдарламасының қатысушыларының өнімдері де бар. Ақтөбеліктер тауарларды нарықтағы бағадан 15–20 пайызға төмен бағамен сатып алды.

Облыстың ауыл шаруашылық басқармасының мәліметінше, мұндай жәрмеңкелер қаңтар айының соңына дейін әр сенбі сайын ұйымдастырылып, өткізіледі. Мақсаты – жергілікті тауар өндірушілерді қолдау, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, бағаны тұрақтандыру және халықтың сапалы өнімдерге қолжетімділігін кеңейту.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
61-ші Венеция биенналесінде Қазақстанды "ҚОҢЫР: архив үні" жобасы таныстырады
Келесі жаңалық
Тоқаев Нетаньяхумен телефон арқылы сөйлесті
Өзгелердің жаңалығы