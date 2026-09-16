Ақтөбе облысында жүк көлігі пойызбен соқтығысты
Оқиғаның мән-жайы анықталуда.
Бүгін, 16 қыркүйекте Ақтөбе облысындағы Әйтеке би станциясы маңындағы теміржол өткелінде жүк көлігі мен жүк пойызы соқтығысты.
Оқиға «Қарабұтақ – Қостанай» облыстық маңызы бар автожолының Темірбек Жүргенов – Қостанай бағытындағы учаскесінде болған.
Алдын ала мәлімет бойынша, жүк көлігі жүк пойызының тепловозымен соқтығысқан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан жүк көлігінің жүргізушісі жеңіл дене жарақатын алып, аудандық ауруханаға жеткізілді. Басқа зардап шеккендер жоқ.
Апатқа байланысты «Қарабұтақ – Қостанай» автожолының осы учаскесінде көлік қозғалысы уақытша шектелді. Құзырлы қызметтер жолды босатып, қозғалысты қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Оқиғаның мән-жайы анықталуда. Полиция жүргізушілерге теміржол өткелдерінде бағдаршам мен шлагбаум сигналдарының талаптарын қатаң сақтауды ескертті.
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