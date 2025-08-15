Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ақтөбе облысында жол апатынан төрт адам қаза тапты

Кеше, 23:46
98
Бөлісу:
скрин
Фото: скрин

15 тамыз, жұма күні шамамен сағат 14:00-де Ресей шекарасы мен Қытай шекарасы бағытындағы автожолдың 925-шақырымында қайғылы жол апаты болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алдын ала мәлімет бойынша, Белқопа ауылы маңында Toyota Alphard пен Volvo жүк көлігінің бетпе-бет соқтығысуы салдарынан төрт адам көз жұмып, тағы үш адам түрлі дене жарақаттарын алған.

Оқиға орнын тексеру кезінде жолдың асфальтобетон жабындысы бар екені, көріну мүмкіндігі шектелмегені және учаскенің тегіс екені анықталды. Бұл жерде шұңқырларды жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр; тиісті жол белгілері орнатылған және сағатына 40 км жылдамдық шектеуі енгізілген, - деп жазылған «ҚазАвтоЖол» компаниясы таратқан хабарламада.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бірқатар өңірде найзағай, бұршақ пен өрт қаупі күшейеді
Келесі жаңалық
Дональд Трамп Владимир Путинмен Анкориджде жеке кездесті
Өзгелердің жаңалығы