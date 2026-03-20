Ақтөбе облысында жаппай төбелесте 17 жастағы бозбала қаза тапты

Шалқарда түнде болған жастар арасындағы қақтығыс кезінде бозбала көз жұмды.

Бүгiн 2026, 12:32
©BAQ.KZ архиві Бүгiн 2026, 12:32
Бүгiн 2026, 12:32
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Шалқарда түнде болған жастар арасындағы қақтығыс кезінде 17 жастағы бозбала көз жұмды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Оқиға Ақтөбе облысының Шалқар қаласында 20 наурызға қараған түні болған.

Алдын ала мәліметтер бойынша, бір топ жастар арасында жаппай төбелес орын алған.

Әлеуметтік желілерде жанжал кезінде пышақ пен атыс қаруы қолданылуы мүмкін деген ақпарат тарап жатыр, бірақ бұл мәліметтер ресми түрде расталған жоқ.

Кәмелетке толмағандардың қатысуымен олардың бірінің қайтыс болуына әкелген жанжал фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жанжалға қатысқан барлық тұлғалар анықталып, полиция бөліміне жеткізілді. Барлық қатысы бар тұлғалардың әрекеттеріне қолданыстағы заңнамаға сәйкес құқықтық баға берілетін болады. Тергеу барысы бақылауда. Кінәлі тұлғалар заңда белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тартылады, - деп хабарлады Ақтөбе облысының ПД баспасөз қызметі. 

