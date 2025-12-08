Ақтөбе облысында автобус аударылды: 5 адам қаза тауып, тағы 11-і жарақат алды

Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданында «Самара–Шымкент» автожолында тағы да қайғылы жол апаты тіркелді. Ұлғайсын ауылының маңында Пермь–Ташкент бағытымен жүрген Yutong маркалы жолаушылар автобусы аударылып қалған. Салдарынан 5 адам қаза тауып, 11 жолаушы жарақат алды. Полиция оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ақтөбе облыстық Полиция департаментінің мәліметінше, автобустың ішінде Өзбекстанның 49 азаматы болған.
Жүргізушінің маневрі апатты аяқтаған: бес жолаушы оқиға орнында көз жұмды, тағы 11 адам түрлі дене жарақаттарын алды.
Зардап шеккендер аудандық орталық ауруханаға жеткізілді. Қазір дәрігерлер олардың өмірі мен денсаулығы үшін күресуде.
Статистика да алаңдатарлық. Прокуратура мәліметіне сәйкес, биылғы 10 айда өңірде 1665 жол-көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 102 адам қаза тауып, 2433 адам жарақат алған.
Мамандар себептерін таныс тізімге жатқызады:
- жылдамдықты арттыру;
- қарсы жолаққа шығу;
- мас күйінде көлік жүргізу;
- жол ережелерін елемеу.
Оған қоса, жол инфрақұрылымының осалдығы жағдайды ушықтыра түседі – әсіресе қауіпті, екі жолақты тар трассаларда біраз қателік үлкен трагедияға айналады.
Еске сала кетейік, осы ауданның өзінде өткен қазанда ірі апат болып, 12 адамның өмірін қиған еді. Сол оқиғадан кейін көлік прокурорларына тасымалдаушыларға бақылауды күшейту, ал полицияға патрульдеуді арттыру – соның ішінде жасырын және әуе бақылауын дрондар көмегімен жүргізу тапсырылған болатын.