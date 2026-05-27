Атырауда өрт кезінде екі бала құтқарылды

BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Бүгін Атырау қаласының Лесхоз ықшам ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінен түтін шыққаны туралы хабарлама түсті.

Оқиға орнына ТЖМ бөлімшелері жедел жетіп, барлау жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде екі қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатындағы пәтерде өрт шыққаны анықталды.

Құтқарушылар екінші қабаттағы пәтерде қалған екі баланы баспалдақ арқылы эвакуациялап, қауіпсіз жерге шығарды.

Өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

