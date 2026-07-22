Ақтаудағы жағалау тұрмыстық қалдыққа толып барады
Мамандардың пікірінше, жағалаудың ластануы қаланың келбетіне ғана емес, Каспий теңізінің экожүйесіне де кері әсер етеді.
Ақтау тұрғындарының жағалауда қалдырған тұрмыстық қалдықтары қоғамның алаңдаушылығын туғызуда. Қала тұрғындары теңіз жағасында тамақ қалдықтары, пластик бөтелкелер, майлықтар мен өзге де қоқыстарды қалдырып, кей жағдайда оларды суға немесе тастардың арасына тастап кетеді, деп хабарлады Lada.kz.
Әлеуметтік желіде жарияланған видеода 5-шағынаудандағы жағалау сызығының қоқысқа толғаны көрінеді. Кадрларда азық-түлік қалдықтары, пластик қаптамалар, бөтелкелер және тұрмыстық қалдықтар салынған пакеттердің жағалау бойында жатқанын байқауға болады. Мұндай қоқыстар кейін толқынмен теңізге кетіп, экологияға зиян келтіруі мүмкін.
Жергілікті тұрғындардың айтуынша, жағалау аумағында бейнебақылау камералары орнатылғанына қарамастан, қоғамдық орындарды ластаған азаматтарды жауапқа тарту фактілері сирек кездеседі.
Мамандардың пікірінше, жағалаудың ластануы қаланың келбетіне ғана емес, Каспий теңізінің экожүйесіне де кері әсер етеді. Сонымен қатар, бұл өңірдің туристік тартымдылығына нұқсан келтіруі мүмкін.
Айта кетейік, өңірде еріктілер мен белсенді тұрғындар жағалауды тазалау бойынша сенбіліктер өткізіп келеді. Алайда тұрғындардың бір бөлігі қоқысты белгіленбеген жерге тастауды жалғастырып отыр. Сондықтан мамандар демалушыларды қоғамдық орындардың тазалығын сақтап, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға шақырады.
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