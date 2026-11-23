Ақтаудағы тойда жанжал шығып, алты адам ұсталды
Алты адам уақытша ұстау изоляторына қамалды.
23 Қараша 2026, 02:22
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23 Қараша 2026, 02:2223 Қараша 2026, 02:22
145Фото: pexels.com
Полицияға шақырту 21 қарашадан 22 қарашаға қараған түні түскен. 31Б шағын ауданындағы мейрамханалардың біріне барған тәртіп сақшылары той кезінде қонақтар арасында жанжал шығып, соңы төбелеске ұласқанын анықтады.
Төбелеске қатысқандар анықталып, ұсталды және қалалық полиция басқармасына жеткізілді. Осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алты адам уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Өңірлік полиция департаментінің мәліметінше, бұл оқиғаға байланысты медициналық көмекке жүгінгендер болмаған.
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