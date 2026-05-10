Ақтаудағы көпқабатты үйді тышқан басты: Санэпидқызмет мәлімдеме жасады
Облыстық және қалалық әкімдіктерге алдын алу жұмыстарын жүргізу қажеттігі туралы хат жолданған.
Ақтауда санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандары 4-шағынаудандағы көпқабатты үйлердің бірінде бір айдан астам уақыттан бері жалғасып жатқан кеміргіштер мәселесіне қатысты тұрғындардың шағымына жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Маңғыстау облыстық Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, дезинфекция, дезинсекция және дератизация жұмыстарын жүргізу мәселелері «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекспен реттеледі.
Ведомство өкілдерінің түсіндіруінше, қолданыстағы заңнамаға сәйкес профилактикалық шараларды, сондай-ақ эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша атқарылатын жұмыстарды жеке және заңды тұлғалардың өздері жүргізуге міндетті.
Ал профилактикалық дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыру жергілікті атқарушы органдардың – әкімдіктердің құзыретіне жатады.
Дезинфекция, дезинсекция және дератизация жұмыстарын тиісті лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдар жүргізеді. Мұндай мекемелердің тізімі департаменттің ресми ақпараттық ресурстарында жарияланған, – деп мәлімдеді санитариялық-эпидемиологиялық бақылау қызметі.
Сондай-ақ облыстық және қалалық әкімдіктерге кеміргіштерге қарсы профилактикалық жұмыстарды жүргізу қажеттігі жөнінде хаттар жолданғаны айтылды.
