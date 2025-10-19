Ақтаудағы көпқабатты үй тұрғындары бір аптаға жуық сусыз отыр

Ақтаудың 11-шағын ауданындағы №8А үй тұрғындары бірнеше күннен бері ауыз сусыз отыр. Олардың айтуынша, жоғарғы қабаттарға су жеткізетін сорғы істен шыққан, соның салдарынан 50-ге жуық пәтер қарапайым тұрмыстық қажеттіліктерден айырылған, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Тұрғындардың сөзіне сенсек, «Светлана» ПКСК төрағасы жаңа сорғы сатып алудан бас тартқан, себебі қаражат жоқ екенін айтып, құрылғыны алу үшін пәтер иелерінің 51% қолтаңбасын жинауды талап еткен.
Жоғарғы қабаттарға су беретін сорғы жанып кетті. Қысым жоқ. Сейсенбіден бері ауыз сусыз отырмыз, ал төраға мәселені шешуге асығар емес, – дейді тұрғындар.
ПКСК мәліметінше, жаңа сорғының құны 368 мың теңге шамасында. Алайда тұрғындар өздері арзанырақ нұсқаны тапқан: мамандандырылған дүкендердің бірінде дәл сондай құрылғы 188 мың теңгеге сатылады. Дегенмен төраға меншік иелерінің көпшілігінің (51%) жазбаша келісімінсіз сатып алудан бас тартуда.
Біз әзірге тек 31% қол жинадық. Қалған пәтерлер жалға берілген, иелерін табу қиын, – дейді тұрғындар.
Сондай-ақ, олар сорғының бұзылуына техникалық себептер де әсер еткенін айтады. Яғни жүйеде артық жүктемеде автоматты түрде өшіретін бос сенсор орнатылмаған.
Мәселе тек ақшада емес, жүйеде де бар. Егер бос сенсор болса, сорғы жанып кетпес еді. Қалай жөндеуге болатынын білдік, бірақ төраға шешім қабылдамай отыр, – деп қосты тұрғындар.
Қазір жоғарғы қабат тұрғындары әлі де сусыз отыр және коммуналдық қызметтердің жедел араласуын күтуде.