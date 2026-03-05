Ақтауда жұмбақ жағдайда жоғалған ер адам ауылдан табылды
Ол ауылға ақша табу мақсатында жұмысқа кеткен.
Бүгiн 2026, 08:32
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:32Бүгiн 2026, 08:32
65Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Ақтауда бір апта бойы хабар-ошарсыз кеткен 38 жастағы Андрей Сотниченко Маңғыстау ауданына қарасты Жармыш ауылынан табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Өңірлік ПД мәліметінше, ер адам 4 наурыз күні түнгі сағат 02:00 шамасында табылған. Оны іздестіру барысында майор Бауыржан Айбеков анықтаған.
Полицияның хабарлауынша, Андрей Сотниченко тірі және жағдайы жақсы. Ол ауылға ақша табу мақсатында жұмысқа кеткен. Жақын арада Ақтауға оралатыны айтылды.
Бұған дейін оны таныстары іздеп, көршілері дабыл қаққан болатын. Облыс орталығының тұрғыны бір апта бойы байланысқа шықпаған.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әйелдердің зейнетке шығу жасы 2028 жылдан бастап өзгереді
- Талғарда жеті баланың әкесі қатыгездікпен өлтірілді: Күдікті ретінде әйелі мен енесі ұсталды
- Әли Рустам Мәдениет және ақпарат вице-министрі болып тағайындалды
- Салафилерге көз үйренді. Спорттағы жат ағым. Қазақстандағы діни ахуал қазір қандай?
- Трамп Иранмен соғыс, Испаниямен келісімнің үзілуі және мұнай бағасы туралы айтты