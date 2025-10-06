Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ақтауда велосипед тебуге шыққан 13 жастағы бала жоғалып кетті

Бүгiн, 12:16
445
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ақтауда 13 жастағы жасөспірім үйінен велосипед тебуге шығып, қайтып оралмаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

"Lider.kz" еріктілер қозғалысының хабарлауынша, Ақтауда 13 жастағы Тимофей Павлов іздестіріліп жатыр. Ол 5 қазан күні үйінен велосипед тебуге шығып, содан кейін жоғалып кеткен.

Ақтауда велосипед тебуге шыққан 13 жастағы бала жоғалып кетті

Тимофей Павлов 5 қазан күні сағат 18:00 шамасында 11-шағын ауданындағы үйінен велосипед тебуге шыққан. Сол уақыттан бері оның қайда екені белгісіз. Белгілері: бойы — 170 сантиметр, арықша дене бітімді, - деп жазылған еріктілер хабарламасында. 

