Ақтауда тоғызыншы қабаттан құлаған әйел көз жұмды

Оқиға Ақтаудағы 4-шағынауданда болған. Полиция қылмыстық іс қозғап, қайғылы жағдайдың мән-жайын анықтап жатыр.

9 Тамыз 2026, 15:50
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 9 Тамыз 2026, 15:50
9 Тамыз 2026, 15:50
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Ақтауда көпқабатты тұрғын үйдің тоғызыншы қабатынан құлаған әйел қаза тапты. Қайғылы оқиға қаланың 4-шағынауданындағы №10 үйде болған.

Өңірлік БАҚ мәліметінше, аталған дерек бойынша полиция тергеу жұмыстарын бастады. Құқық қорғау органдары оқиғаның барлық мән-жайы мен себептерін анықтап жатыр.

Әзірге басқа ақпарат жарияланған жоқ.

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