Ақтауда тоғызыншы қабаттан құлаған әйел көз жұмды
Оқиға Ақтаудағы 4-шағынауданда болған. Полиция қылмыстық іс қозғап, қайғылы жағдайдың мән-жайын анықтап жатыр.
9 Тамыз 2026, 15:50
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