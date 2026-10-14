Ақтауда қараусыз қалған иттер тұрғындарды алаңдатып отыр
Өткен демалыс күндері тұрғындар полиция шақыруға мәжбүр болған.
Ақтау қаласының тұрғындары 21-шағын аудандағы «Дана» супермаркеті мен Veraton Auto автокешені маңында қараусыз жүрген иттердің үйіріне шағымданды. Олардың айтуынша, жануарлар адамдар мен көліктерге шабуыл жасауға әрекет етеді, деп хабарлайды Lada.kz.
Тұрғындардың сөзінше, иттер гараждар мен Оймаш тұрғын алабы жағынан келеді. Жануарларды кейбір адамдар тамақтандыратындықтан, олар осы аумақты мекендеп, өтіп бара жатқан адамдарға агрессивті мінез танытады. Өткен демалыс күндері тұрғындар полиция шақыруға мәжбүр болған.
Қала әкімдігінің мәліметінше, қараусыз қалған иттер тұрғындардың өтініштері негізінде және халыққа қауіп төндіретін жануарлар анықталған жағдайда ауланады. Ұсталған иттер арнайы пунктке жеткізіліп, сол жерде бір күннен 60 күнге дейін ұсталуы мүмкін. Егер осы мерзім ішінде иесі табылмаса, жануарларға қатысты кейінгі шаралар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
Әкімдік өкілдері тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қала аумағында, соның ішінде 21-шағын аудандағы Veraton Auto кешені маңында қараусыз жүрген жануарларға мониторинг жүргізіліп, тиісті шаралар қабылданатынын хабарлады.
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