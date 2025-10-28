Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ақтауда көпқабатты үйдің жертөлесінде жарылыс болды

Бүгiн, 12:47
190
Бөлісу:
Lada.kz
Фото: Lada.kz

Ақтауда көпқабатты тұрғын үйдің жертөлесінде газ-ауа қоспасы жарылып, бес адам жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Lada.kz-ке сілтеме жасап.

Маңғыстау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, жарылыс туралы хабар 28 қазан күні сағат 09:03-те түскен. Оқиға 32В шағын ауданындағы “Асия” тұрғын үй кешенінің жертөлесінде болған.

Оқиға орнына департаменттің 11 қызметкері мен 4 техника бірлігі жұмылдырылды.

Алдын ала ақпарат бойынша, жарылыс салдарынан үшеуі ересек адам, ал екеуі 2010 және 2015 жылы туған балалар жарақат алған. Барлық зардап шеккендер ауруханаға жеткізілді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
13 трлн теңге инвестиция: Қазақстан энергетика жүйесін қалай жаңғыртып жатыр
Келесі жаңалық
Қазақстандықтар рекордтық қаражат жинап отыр – зейнетақы жинағы 25 трлн теңгеден асты
Өзгелердің жаңалығы