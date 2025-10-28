Ақтауда көпқабатты үйдің жертөлесінде жарылыс болды

Ақтауда көпқабатты тұрғын үйдің жертөлесінде газ-ауа қоспасы жарылып, бес адам жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Маңғыстау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, жарылыс туралы хабар 28 қазан күні сағат 09:03-те түскен. Оқиға 32В шағын ауданындағы “Асия” тұрғын үй кешенінің жертөлесінде болған.
Оқиға орнына департаменттің 11 қызметкері мен 4 техника бірлігі жұмылдырылды.
Алдын ала ақпарат бойынша, жарылыс салдарынан үшеуі ересек адам, ал екеуі 2010 және 2015 жылы туған балалар жарақат алған. Барлық зардап шеккендер ауруханаға жеткізілді.