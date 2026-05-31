Ақтауда арнайы орталықта бала жарақат алды: Қызметтік тергеу басталды
Ақтауда төрт жасар баланың ата-анасы ұлының №3 Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында жарақат алғанын мәлімдеді. Олардың айтуынша, 27 мамыр күні баланы үйіне алып қайтқан кезде оның арқасынан көгерген іздер мен сызаттар байқалған.
Lada.kz-тің хабарлауынша, оқиғадан кейін ата-аналар құқық қорғау органдарына жүгініп, баланы медициналық тексеруден өткізген. Алдын ала мәлімет бойынша, жарақаттар тұйық заттың әсерінен болуы мүмкін.
Маңғыстау облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы оқиға болғанын растады. Ведомствоның хабарлауынша, оқиға күні кезекші маманның өз міндетін тиісінше орындамауы салдарынан балалар бақылаусыз қалған болуы мүмкін.
Қазіргі уақытта арнайы комиссия құрылып, қызметтік тергеу жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар полиция аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады.
Тексеру нәтижесі бойынша жауапты тұлғалардың әрекетіне құқықтық және тәртіптік баға беріледі.
