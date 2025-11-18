АҚШ визасын басқаларға қарағанда кім тезірек алады –Трамп жауабы

Трамп әкімшілігі 2026 жылғы әлем чемпионатына билет иелеріне арналған жеделдетілген визаға өтініш беруге арналған порталды іске қосуда. Өтініш берушілер алты-сегіз апта ішінде виза алу туралы сұхбатқа жазыла алады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Америка көшбасшысы бұл туралы ФИФА өкілдерімен өткен әлем чемпионаты жұмыс тобының кездесуінде мәлімдеді.
Әлем чемпионатына билет иелері басымдықты процесс арқылы сұхбатқа жазыла алады. Мүмкіндігінше тезірек өтініш беріңіздер, - деді Трамп билеттерді сатып алған адамдарға үндеу тастап.
Сонымен қатар, АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио жеделдетілген өңдеу автоматты түрде кіруге кепілдік бермейтінін атап өтті.
Сіздің билетіңіз виза емес. Ол Америка Құрама Штаттарына кіруге кепілдік бермейді, - деп түсіндірді Рубио. – Бұл тек жеделдетілген кездесуге кепілдік береді. Сіз бәрібір басқалар сияқты тексеру процесінен өтесіз. Жалғыз айырмашылық – сіз кезекте алға жылжисыз.
Өтініштер ағынын басқару үшін Мемлекеттік департамент бүкіл әлем бойынша 400-ден астам қосымша консулдық қызметкерін орналастырды, кейбір жағдайларда елшілік қызметкерлерінің санын екі есеге арттырды, – деп түсіндірді Рубио.
Бразилия мен Аргентина сияқты елдерде бұрын сұхбатқа жазылу бір жылдан астам уақыт алатын. Енді екі айдан аз уақытта кездесуге болады, - деп қосты ол.
БАҚ хабарлауынша, Америка Құрама Штаттарынан тыс жерлерде миллионға жуық адам әлем чемпионатына билеттер сатып алған.
ФИФА президенті Джанни Инфантино бұл шараға 6-7 миллионға дейін билет сатылатынын және әлемнің түкпір-түкпірінен 5-тен 10 миллионға дейін адам Америка Құрама Штаттарына баратынын есептейді.
Трамп бұл турнирді ел үшін «өмірде бір рет берілетін мүмкіндік» деп атады. Америка Құрама Штаттары бұған дейін 1994 жылы әлем чемпионатын өткізген болатын. Америка Құрама Штаттары, Мексика және Канада 2026 жылдың маусым айында турнирді бірлесіп өткізеді, оған әдеттегі 32 команданың орнына алғаш рет 48 команда қатысады.
Президент сонымен қатар әлем чемпионаты көптеген америкалық жұмысшылар мен компаниялар үшін маңызды экономикалық мүмкіндік болатынын атап өтті.