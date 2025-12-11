АҚШ Венесуэла жағалауында мұнай танкерін ұстады

АҚШ әскери күштері Венесуэла жағалауында санкциялар тізімінде тұрған мұнай танкерін ұстады. Бұл туралы Bloomberg ақпарат көздеріне сілтеме жасап жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Агенттік мәліметінше, танкерді ұстау екі ел арасындағы шиеленістің ушығуын білдіреді. Бұл қадам Венесуэла мұнайының экспортын қиындатуы мүмкін, себебі басқа тасымалдаушылар Боливар Республикасынан көмірсутектерді тасымалдауға сақтықпен келіседі.
Венесуэла президенті Николас Мадуро АҚШ-тың елдегі мұнай кен орындарын басып алу қаупін бірнеше рет ескерткен. Вашингтон Венесуэла билігін есірткі контрабандасына қарсы күресте белсенді емес деп айыптайды.
Қыркүйек айынан бастап АҚШ Әскери-теңіз күштері Кариб теңізіне 16 мыңнан астам әскерден тұратын атом сүңгуір қайығы Gerald R. Ford тасымалдаушысы басқаратын кемелердің соққы тобын орналастырды. Сонымен қатар, аймақта кем дегенде 20 жылдам қайық пайдаланылып, 80-нен астам адам қаза тапты.
АҚШ бұқаралық ақпарат құралдары жақын арада республика аумағына соққы беру мүмкіндігі туралы бірнеше рет хабарлаған. 27 қарашада президент Дональд Трамп Венесуэладан есірткі трафигімен күреске дайын екенін мәлімдеді, бірақ ықтимал әскери операциялар туралы егжей-тегжейлі айтқан жоқ.