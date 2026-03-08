АҚШ-тың шабуылынан кейін Иран әскери кемесінде 104 теңізші мерт болды
Иранның мәліметінше, шабуыл әскери жаттығулардан оралып келе жатқан эсминецке жасалған.
Кеше 2026, 23:57
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 23:57Кеше 2026, 23:57
38Фото: freepik
АҚШ-тың Иран әскери кемесіне жасаған шабуыл салдарынан кем дегенде 104 теңізші қаза тауып, 32 адам жарақат алды. Бұл туралы Иран армиясы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Оқиға Шри-Ланка жағалауында, Галле қаласының оңтүстік портынан шамамен 19 теңіз милі қашықтықта орын алған. АҚШ сүңгуір қайығы Iris Dena әскери кемесіне шабуыл жасаған. Экипаж саны 136 адам болған.
Шри-Ланка Әскери-теңіз күштері апатқа ұшыраған кемеге жақындап, зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсеткен. Иранның мәліметінше, шабуыл әскери жаттығулардан оралып келе жатқан эсминецке жасалған.
АҚШ тарапынан әзірге ресми түсініктеме берілген жоқ.
Ең оқылған:
- Қырғызстанда үш жасқа дейінгі балаларға жәрдемақы төленетін болды
- Лос-Анджелесте қазақстандық боксшының үйі өртеніп кетті
- Иран Ормуз бұғазында мұнай танкеріне дронмен шабуыл жасады
- Иран көрші елдерге соққы жасамау туралы шешім қабылдады
- Ғылымды таңдаған дәрігер: Жас ғалым Динара Ғалиеваның зерттеу жолы