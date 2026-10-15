АҚШ-тың сегіз штаты ChatGPT балаларға зиян келтіреді деп OpenAI-ді сотқа берді
Ал келтірілген айыптаулар әзірге сот шешімімен расталған жоқ.
АҚШ-тың Айова, Канзас және тағы алты штаты OpenAI компаниясын сотқа берді. Штат билігінің мәлімдеуінше, ChatGPT балаларды өзіне немесе өзгелерге зиян келтіруге итермелеуі мүмкін. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлады.
Штаттар соттан OpenAI-ді ChatGPT-дің балаларға арналған жұмыс істеу тәртібін өзгертуге міндеттеуді сұрап отыр. Сонымен қатар талап арыздарда компаниядан жас пайдаланушылардан түскен табысты қайтаруды талап ету көзделген.
Флорида штатының бас прокуроры бұған дейін, маусым айында, осындай айып тағып, OpenAI-ді сотқа берген. Осылайша, Флорида бұл мәселе бойынша сотқа жүгінген алғашқы штат болған.
Бұдан бөлек, OpenAI компаниясына қарсы ChatGPT жаппай атыс пен басқа да зорлық-зомбылық оқиғаларына ықпал етті деген айыптар бойынша ондаған сот ісі қозғалған.
Штаттардың талаптары сотта қаралуға тиіс. Ал келтірілген айыптаулар әзірге сот шешімімен расталған жоқ.
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