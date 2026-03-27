АҚШ Таяу Шығысқа тағы 10 мыңға жуық әскер жіберуі мүмкін
Бұған дейін өңірге 5 мың теңіз жаяу әскері мен бірнеше мың десантшы жіберілген.
Бүгiн 2026, 07:48
31Фото: Kacper Pempel / Reuters
АҚШ Қорғаныс министрлігі Таяу Шығысқа шамамен 10 мыңға жуық әскери қызметкер жіберу мүмкіндігін қарастырып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ The Wall Street Journal басылымына сілтеме жасап.
Ақпаратқа сәйкес, аймақтағы әскери топты күшейту жоспары жаяу әскер мен бронетехниканы қамтуы мүмкін. Бұған дейін өңірге 5 мың теңіз жаяу әскері мен бірнеше мың десантшы жіберілген.
Бұл шешім АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер жүріп жатқан кезеңде қарастырылып отыр.
Ең оқылған:
- Енді несие алу қиындайды: Кімдерге ақша берілмейді?
- Жұмыссыздарға ақша төленеді: Өтінішті қалай беруге болады?
- Атырауда сауда орталығында жасөспірім биіктіктен құлап кетті
- Үш минуттық неке: Қалыңдық үйленген соң күйеу жігітінің бір ауыз сөзі үшін қайта ажырасты
- Қостанайда 17 жастағы жасөспірім бір аптадан бері іздестіріліп жатыр