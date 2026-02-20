АҚШ-тағы әуежайға Дональд Трамптың есімі беріледі
Флорида заң шығарушылары Палм-Бич әуежайына Трамптың есімін беру туралы шешімді қабылдады.
Флорида заң шығарушылары Палм-Бич әуежайына Трамптың есімін беру туралы заң жобасын мақұлдады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Reuters-ке сілтеме жасап.
Флорида заң шығарушылары Палм-Бич халықаралық әуежайын АҚШ президенті Дональд Трамптың құрметіне қайта атау туралы заң жобасын қабылдады.
Бастаманы 25 саясаткер қолдап, 11-і қарсы дауыс берді. Бұған дейін құжатты штаттың Өкілдер палатасы мақұлдаған болатын - 81 дауыс қолдап, 30-ы қарсы шықты.
Заң жобасын негізінен республикашылдар қолдады, ал демократтар қарсылық танытты. Уэст-Палм-Бич атынан қатысатын конгрессвумен Лоис Франкел бұл шешім округ тұрғындарымен толыққанды талқылаусыз қабылданғанын мәлімдеді.
Республикашылдар бақылайтын органның Палм-Бич халықаралық әуежайының атауын өзгерту туралы заң жобасын тұрғындарға өз пікірін білдіруге нақты мүмкіндік бермей алға жылжытып, округ пікірін елеусіз қалдырғаны дұрыс емес және әділетсіз, - деді саясаткер.
Құжат түпкілікті рәсімдеу үшін штат губернаторы, республикашыл Рон Десантиске жіберілді. Ол қол қойғаннан кейін шешім өз күшіне енеді.
Трампты бұл әуежаймен көп нәрсе байланыстырады. 2019 жылы ол Нью-Йорктен Флоридаға көшіп, Уэст-Палм-Бичтегі «Мар-а-Лаго» иелігін өзінің негізгі резиденциясына айналдырды. Бұған дейін ол Нью-Йорктегі «Трамп-тауэр» зәулім ғимаратының пентхаусында тұрған болатын.
2025 жылы Флорида билігі Майами орталығындағы учаскені Дональд Трамп атындағы президенттік кітапхана құрылысына беруді мақұлдап қойған еді.
