АҚШ-та жасөспірім мектепте оқ жаудырып, өз-өзіне қол жұмсады

АҚШ-тың Денвер қаласының маңында қайғылы оқиға болды: Evergreen High School мектебінің 16 жасар оқушысы қатарластарына оқ жаудырып, кейін өз-өзіне қол жұмсады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Атыс мектептің ішінде және сыртында болған. Полиция оқиға орнына 5 минутта жеткен, бірақ қару қолданбаған.
Екі жасөспірім зардап шекті: біреуінің жағдайы қалыпты, екіншісі ауыр халде.
Оқиға орнында 100-ден астам қызметкер жұмыс істеді
Мектеп 1999 жылы Columbine High School мектебінде қайғылы оқиға болған ауданда орналасқан.
