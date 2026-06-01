АҚШ-та зауытта болған жарылыстан 11 адам қаза тапты
АҚШ-тың Вашингтон штатында орналасқан қағаз өндірісі зауытындағы химиялық резервуардың жарылуы салдарынан қаза тапқандар саны 11 адамға жетті.
Reuters-тің хабарлауынша, қайғылы оқиға сейсенбі күні Nippon Dynawave Packaging кәсіпорнында болған. Кәсіпорындағы «ақ сілті» деп аталатын химиялық ерітінді сақталған резервуар жарылып кеткен. Бұл ерітінді натрий гидроксиді мен натрий сульфидінен тұрады және қағаз целлюлозасын өндіру процесінде пайдаланылады.
Құтқарушылар бірнеше күн бойы үйінділерді аршып, дрондардың көмегімен іздеу жұмыстарын жүргізген. Нәтижесінде апаттан кейін хабар-ошарсыз кеткен тоғыз адамның мәйіті табылды.
Мамандардың мәліметінше, жарылған резервуарда шамамен 900 мың галлон немесе 3,4 миллион литр химиялық ерітінді болған. Тексеру барысында ластаушы заттардың жақын маңдағы Columbia River өзеніне түскені анықталған. Дегенмен сарапшылар әзірге ауыз су сапасы мен ауа құрамына қауіп төндіретін өзгерістер тіркелмегенін мәлімдеді.
Апаттың нақты себептері анықталып жатыр. Оқиғаға байланысты арнайы тергеу басталып, өндірістік қауіпсіздік талаптарының сақталуы тексерілуде.
