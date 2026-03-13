АҚШ-та қарулы адам синагогаға шабуыл жасады
Алдын ала мәлімет бойынша, белгісіз қарулы адам көлігімен ғимаратқа соғылып, кейін оқ жаудырған.
Мичиган штатындағы Батыс Блумфилд қаласында орналасқан Temple Israel синагогасында атыс болды. Бұл туралы штат полициясы X әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алдын ала мәлімет бойынша, белгісіз қарулы адам көлігімен ғимаратқа соғылып, кейін оқ жаудырған. Оқиға орнына құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтер дереу жетті. Federal Bureau of Investigation директоры Кэш Пател ведомство қызметкерлері оқиға орнына келгенін растады.
Associated Press мәліметінше, синагоганың күзет қызметі шабуылдаушымен атысқа түсіп, нәтижесінде қарулы адам көз жұмды. Күдіктінің көлігі ғимаратқа соғылғаннан кейін өртеніп кеткен.
Майк Бушард қауіпсіздік қызметінің шабуылдаушыға қарсы қару қолданғанын растады. Қазір тергеушілер қаза тапқан адамның жеке басын анықтап, шабуылдың себептерін тексеріп жатыр.
Ақ үйдің баспасөз хатшысы Каролин Ливитт АҚШ президенті Дональд Трамп оқиға туралы хабардар болғанын мәлімдеді.
Ең оқылған:
- "1,5 жастағы баласы бар аналарға төлем беріледі": Еңбекмині мәлімдеме жасады
- АҚШ-Иран қақтығысы: Жеңіс кімнің жағында?
- Әлімханұлының допинг ісі: Федерация не болғанын түсіндірді
- Дубай әуежайы маңында дрон құлаған кезде төрт адам зардап шекті
- Атыраудағы резонансты оқиға: Тікелей эфирде қызды ұрып-соққан жігітке іс қозғалды